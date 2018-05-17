МЧС: Москву накрывает дождь с градом и грозой

Москва, , 21:32 — REGNUM Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации предупреждает о том, что в ближайшие часы сегодня, 17 мая, Московский регион накроет дождь с градом и грозой.

Сообщается. что вечером 17 мая порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду. Кроме того, в отдельных районах города прогнозируются гроза с дождем сохранением до 23:00. При этом местами возможно выпадение града.

Напомним, последнюю неделю на севере и в центре Восточно-Европейской равнины господствовал мощный малоподвижный антициклон, который установил жаркую и сухую погоду.

Сейчас на его место наконец-то смог пробиться мощный циклон, который несет с собой осадки и некоторое похолодание.