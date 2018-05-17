МИД РФ осудил осквернение памятника красноармейцам в Казахстане

Чимкент, Казахстан, , 20:22 — REGNUM Посольство России в Казахстане направило ноту в МИД республики с просьбой расследовать инцидент с разрушенным мемориалом 113 рабочим свинцового завода в Чимкенте, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства России.

Генеральному консульству РФ в Алма-Ате дано поручение поддерживать контакт с властями Чимкента в деле расследования акта вандализма. Отмечается, что правоохранительные органы Казахстана проводят досудебное расследование. В МИД ожидают, что виновные, осквернившие памятник, вскоре будут выявлены и наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая казахстанские СМИ сообщили, что родственники погибших на фронте работников свинцового завода обратились за помощью к местным властям. Однако чиновники заявили, что памятник находится на частной территории и, возможно, будет демонтирован.

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