Ярославские военные построят понтонный мост в Вологде

Ярославль, , 20:12 — REGNUM Бригада железнодорожных войск, которая базируется в Ярославле, построит в Вологде понтонный мост взамен аварийного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Вологды.

11 мая в Вологде из-за аварийного состояния закрыли Красный мост. На нем обрушилась одна из плит перекрытия. Длина Красного моста, построенного в 1972 году, составляет около 100 метров. Он соединяет центр Вологды и Заречную часть города. Это единственный пешеходный мост через реку Вологду, по которому осуществляется интенсивное движение. На его ремонт требуется 51 миллион рублей.

«Сейчас решается вопрос об установке на период ремонта понтонного моста. Уже проведены переговоры с военнослужащими из бригады железнодорожных войск, которая базируется в Ярославле. Они подтвердили, что это технически возможно, и дали принципиальное согласие предоставить Вологде понтонный мост. Специалисты выезжали на место, провели необходимые замеры. Сейчас необходимо согласовать эти шаги с заинтересованными ведомствами, в частности с Министерством обороны, сегодня соответствующее письмо будет туда направлено», — сообщили в администрации Вологды.

Сейчас в связи с аварийным состоянием проход через мост закрыт с помощью металлических ограждений, территория оцеплена сигнальными лентами, выставлены предупреждающие таблички. У моста ежедневно в пиковые часы дежурят спасатели.