Руденя: от работы прессы во многом зависит качество развития территории

Ржев, Тверская область, , 20:07 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя 17 мая принял участие в дискуссионной площадке на XVIII фестивале районной прессы «Майские звезды» в Ржеве. Ключевой темой обсуждения стало влияние средств массовой информации на развитие территорий, повышение качества жизни населения.

«От того, как будет нацелена наша пресса, зависит качество развития территории. Если мы с вами будем двигаться по пути позитивного воспитания и развития нашего общества — это и история, и культура, и уважение к человеку труда, и, самое главное, трудолюбие — то, уверен, время, которое мы с вами посвящаем развитию территории, на которой живем, не будет потрачено впустую», — сказал Игорь Руденя.

Как отметил губернатор, сегодня у граждан высокий запрос на высокое качество медицинских услуг, повышение эффективности администрирования системы ЖКХ, своевременный и масштабный ремонт дорог. Во многом благодаря объективной информации в СМИ власть узнает о задачах, требующих решения.

Одной из тем, которые обсуждались в ходе дискуссии, стало исполнение Указапрезидента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года. Ключевые направления Указа — улучшение демографической ситуации, комплексная поддержка семьи, ускоренное развитие базовых отраслей экономики и её оцифровка.

Также на дискуссионной площадке поднимались вопросы развития сфер образования, здравоохранения, туристического потенциала, благоустройства территорий.

Главный редактор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов отметил, что эти и другие важные для граждан вопросы активно освещаются современными СМИ, которые готовы и далее участвовать в формировании позитивной повестки в регионах.

XVIII фестиваль районной прессы «Майские звезды» проходит 17−18 мая в Ржевском районе. Главная тема фестиваля — участие СМИ в работе по повышению качества жизни населения через комплексное развитие территорий. В программе — мастер-классы и встречи с представителями федеральных СМИ, традиционные социально значимые акции («Доброе дело») и экскурсии по местам боевой славы ржевского края.

Одно из ключевых событий фестиваля — награждение победителей творческого конкурса среди журналистов районных газет. В 2018 году на конкурс было представлено 285 работ от 34 изданий.