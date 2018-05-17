Задержанная в Польше россиянка родом из Воронежа

Варшава, , 19:42 — REGNUM Задержанная спецслужбами Польши россиянка — это Екатерина Цивильска из Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM стало известно от польских антифашистов.

Год назад шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде встречался с общественницей в рамках авторейда «Дороги памяти». Тогда в Кракове Екатерина Цивильска показала ухоженные могилы красноармейцам на краковском муниципальном кладбище на улице Завила.

Россиянка вместе с волонтёрами содружества «Курск» приводила в порядок эти могилы с памятником, на котором выбиты слова: «Тут покоятся 153 солдата Красной армии, убитые немецкими оккупантами».

По данным Агентства внутренней безопасности Польши, гражданку России подозревают «в ведении подрывной деятельности против Республики Польша».

Как сообщил польским СМИ пресс-секретарь спецслужбы Станислав Жарын, россиянка будет выдворена из Польши, где она жила с 2013 года.

По словам Жарына, россиянка вместе со своими сообщниками занимались «подпитыванием польско-украинской вражды в социальной и политической сфере», а также пытались «подорвать постулаты польской исторической политики и заменить их на российскую трактовку».

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