С января по март в Казахстане родились почти 100 тыс. человек

Астана, , 19:38 — REGNUM По состоянию на 1 апреля 2018 года численность населения Казахстана составляла 18 212,8 тыс. человек, что на 1,3% больше, чем 1 апреля 2017 года, сообщает 17 мая «КазТАГ» со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

В первом квартале в республики родились 92,6 тыс. человек, что на 0,3% большем, чем за аналогичный период 2017 года. Коэффициент рождаемости на 1 тыс. человек составил 20,57. Число умерших составило 33,8 тыс. человек, что на 1,4% меньше, чем в январе — марте 2017 года. Коэффициент смертности составил 7,51 умерших на 1 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году численность городских жителей в Казахстане увеличилась на 1,7%. По состоянию на 1 апреля 2018 года на селе проживали 7753,6 тыс. человек (42,6%), а в городе — 10 459,2 тыс. человек (57,4%).

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