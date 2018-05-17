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В школах Павлодарской области Казахастана ввели игру в шахматы

Общество

Родители положительно отнеслись к шахматам и сами начали играть

В школах Павлодарской области Казахастана ввели игру в шахматы
Шахматы

Павлодар, Казахстан, 17 мая 2018, 19:15 — REGNUM  Во всех школах Павлодарской области ввели в обязательном порядке игру в шахматы, и на зарплату учителям для этой цели выделили 126 млн тенге (23,83 млн рублей), сообщает 17 мая «КазТАГ» со ссылкой на акима Павлодарской области Булата Бакауова.

По его словам, шахматы развивают логику школьников и способствуют повышению успеваемости по математике. Бакауов отметил, что родители положительно отнеслись к шахматам и сами начали играть.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в журнале PLOS One было опубликовано исследование австралийских ученых, которые выяснили, что люди, профессионально играющие в шахматы, в среднем живут на 7,7 лет больше остальных людей.

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