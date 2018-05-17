Четверг, 17 Мая 2018 года
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Челябинскому вузу отказали в государственной аккредитации

Общество

По направлению «Экономика и управление»

Челябинск, 17 мая 2018, 18:51 — REGNUM  Челябинский многопрофильный институт получил отказ в государственной аккредитации. Соответствующий приказ размещён на официальном сайте Рособрнадзора.

Приказ за номером 617 был издан 15 мая. Согласно ему вузу отказано в государственной аккредитации по направлению «Экономика и управление».

Как следует из документа, ранее Рособрнадзор проводил аккредитационную экспертизу этого вуза. Она была назначена в марте.

В самом вузе пока не прокомментировали ситуацию.

Челябинский многопрофильный институт был создан в 2007 году. На сегодняшний день единственное направление бакалавриата, по которым он обучает — это «Менеджмент». Аккредитацию по этому направлению вуз прошёл в 2011 году.

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