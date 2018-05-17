Белгородским школьникам запретят приносить смартфоны на уроки

Белгород, , 18:21 — REGNUM Белгородским школьникам с 1 сентября 2018 года запретят пользоваться смартфонами во время уроков. С такой инициативой выступил губернатор Евгений Савченко на заседании совета по гуманитарно-социальному развитию области. Как уже сообщало ИА REGNUM, заседание прошло 16 мая на базе новой белгородской школы «Алгоритм успеха».

Темой заседания стал межведомственный проект «Воспитываем здоровое поколение». Участники совета обсуждали методы здоровьесбережения в образовательных учреждениях. Как сообщило «Сетевое издание Губкинского городского округа», проект будет вводиться во все образовательные учреждения во взаимодействия с медиками, которые разработают методические рекомендации. С 2017 года проект тестируют на нескольких «пилотных» площадках — в том числе и в Губкинском городском округе.

Одной из проблем, на которую обратил внимание губернатор, стало пагубное влияние гаджетов на успеваемость детей.

«У нас есть общее понимание, что смартфон отрицательно влияет и на процесс обучения, и на состояние здоровья. Не улучшает его, а ухудшает. Дети во время урока ухитряются сидеть в социальных сетях…

Мы слишком далеко уже зашли. Ни в одной стране школьники не подменяют учебный процесс общением в соцсетях. А у нас эта зараза проникла, и мы спокойно к этому относимся», — заявил Евгений Савченко.

Как сообщил портал «Бел.ру», присутствовавшие на заседании педагоги поделились своим опытом в решении этого вопроса. Например, директор школы №19 Старого Оскола Елена Иванова рассказала, что в ее учреждении педагоги и родители пришли к компромиссу: детям запретили пользоваться смартфонами, но разрешили носить с собой обычные мобильные телефоны, предназначенные только для связи. Смартфоны перед началом занятий дети отдают классному руководителю. В одной из школ Корочанского района для хранения смартфонов школьникам предоставили личные ячейки, которые открываются только персональным пропуском. А классный руководитель получает информацию о том, сколько человек из класса сдали телефоны.

Евгений Савченко поручил к 1 сентября оборудовать все школы местами для временного хранения смартфонов. Отвечать за эту работу будет руководство администрации губернатора и региональный департамент образования, а в районах — главы муниципалитетов. Эту задачу губернатор попросил решить «без всякой революции и потрясений».

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