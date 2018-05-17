Митридатскую лестницу разрушает неприятное соседство с ветхим жильем

Керчь, Крым, , 17:51 — REGNUM Керченские чиновники хотят выселить жителей домов, расположенных возле Митридатской лестницы, только потому, что их скромные жилища плохо смотрятся на фоне старинного архитектурного памятника. Об намерениях властей 17 мая на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, соседство с ветхими жилыми домами угрожает памятнику архитектуры.

«Мы видим красивый памятник, на него выделены федеральные средства, вместе с жилыми домами, которые осыпаются и разваливаются, потому что их хозяева не вкладывают в них ни копейки. Получается, что из-за такого соседства разрушается и сама лестница. Это, конечно, недопустимо», — подчеркнул чиновник.

О том, планируют ли власти помочь людям улучшить свои жилищные условия, чиновник ничего не сказал.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года власти Крыма заявили, что на реставрацию Митридатской лестницы в Керчи, которая обрушилась в июне 2015 года, необходимо более 1 миллиарда 136 миллионов рублей.

«Президент поручил ускорить реставрацию Митридатской лестницы. Этот вопрос находится под моим личным контролем. Часть лестницы обрушилась в июне 2015 года. По словам специалистов, реконструкция этого участка проводилась в середине семидесятых годов, но не была завершена. В частности, не были проведены работы по отводу почвенных вод», — сообщал глава РК Сергей Аксёнов.

По его словам, в 2016 году на разработку проектно-сметной документации, на выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ было выделено 15 миллионов 600 тысяч рублей. Однако этих средств крымским чиновникам оказалось недостаточно.

«Ориентировочная сметная стоимость проекта, по заключению государственной экспертизы, на сегодняшний день составляет более 1 миллиарда 136 миллионов рублей. Благодаря поддержке Президента и Правительства РФ эти средства заложены в план реализации ФЦП. В этом году будут завершены разработка проектно-сметной документации и выполнение первоочередных работ. Основные строительные и реставрационные работы начнутся в следующем году. По плану реализация проекта должна завершиться в 2019 году. На сегодняшний день никаких отклонений по срокам нет. Сейчас мы рассматриваем вопросы, связанные с ускорением реставрации. Планируем завершить работы в 2018 году», — обещал глава РК.