Мэр Оренбурга о протесте: «Кто-то на митинге, кто-то деревья сажает»

Оренбург, , 17:51 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 17 мая, на площадке возле Дома офицеров региональное отделение партии «Справедливая Россия» провело митинг. Планировалось, что участниками акции станут 300 человек, однако на деле о протесте заявили около 150 человек. Лидер оренбургского отделения, депутат заксобрания Владимир Фролов во время выступления подчеркнул, что митинг против политики главы Оренбурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политик обратил особое внимание на то, глава города не справляется со своими должностными обязанностями. Мэрия в течение шести лет не исполняет решения судов о первоочередном праве предоставления жилья гражданам, являющимся инвалидами и относящимся к категории страдающих тяжёлыми формами хронических заболеваний. Кроме того, градоначальник допустил массовое нарушение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по обеспечению их жильем.

На митинг пришли и представители мэрии, но они наблюдали за акцией со стороны. Как ранее пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, присутствовать в качестве наблюдателей на публичных мероприятиях — это обязанность чиновников.

На митинг отреагировал глава Оренбурга Евгений Арапов. 17 мая в парке на улице Культурной возле школы бокса «Сармат» сажали деревья. В этой экологической акции принимал участие и мэр.

«Лозунги там разные будут, я уверен, это зависит от творчества каждого индивидуума. Кто-то сегодня на митинге лозунгами, а кто-то вот деревья высаживает. У всех своя работа. У меня вот такая», — сказал Евгений Арапов.

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