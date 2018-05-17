Пятигорск, Ставропольский край, , 17:18 — REGNUM Пятигорск готовится к открытию курортного сезона — программу мероприятий, рассчитанную сразу на три дня, 17 мая опубликовала администрация города-курорта и столицы Северо-Кавказского федерального округа. Как ожидается, мероприятия должны посетить тысячи зрителей.

Программа открытия курортного сезона в Пятигорске стартует 1 июня: в этот день состоится театрализованная программа «Маскарад в «Цветнике». Гостям расскажут о традициях пленэрной музыки в Пятигорске. Также можно будет увидеть выступление эстрадного духового оркестра и коллективов бального танца.

2 июня по проспекту Кирова от Главпочтамта до парка «Цветник» торжественно прошествует «Парад курорта». Гостей и жителей Пятигорска приветствуют коллективы здравниц и предприятий города. В парке «Цветник» запланирована большая концертно-интерактивная программа: зрителей ожидают яркие вокальные и хореографические выступления творческих коллективов города, розыгрыш ценных призов, конкурсная программа-дефиле «Дамские шляпки», театрализованное представление от артистов театра оперетты и «Театра миниатюр Лейлы Голицыной», фолк-концерт «Казачье раздолье», а также концертная программа «Ритмы Кавказа». В вокально-инструментальном блоке «Калейдоскоп мелодий» выступят эстрадный шоу-дуэт «Арго» и ставропольский инструментальный ансамбль «Балалайцы». В программе также — сказочное иллюзион-шоу «Пирус», в котором перед зрителями выступят известные иллюзионистки Нина и Анна-Мария Пирус. Всего в парке будет работать несколько площадок. Например, на гастрономической площадке можно будет побывать на презентации блюд мастеров кулинарного искусства, попробовать различные сорта чая и посмотреть крио-шоу мороженого, а любители готовить смогут пополнить свою книгу рецептов, побывав на кулинарных мастер-классах. На ярмарке мастеров можно будет не только приобрести понравившиеся работы, но и поучаствовать в создании собственных. В парке будут работать профессиональные гиды, которые расскажут всем желающим о Пятигорске. Не забыли и о литературных героев: Великий Комбинатор Остап Бендер будет ждать желающих поучаствовать в семейном квесте «12 стульев». Вечером гостей ожидает пиротехническое шоу. 3 июня на озере Провал состоится спортивно-танцевальный марафон «Танцующий курорт».

Пятигорск (Ставропольский край) — самый крупный город в регионе Кавказские Минеральные Воды по территории и по численности населения (213 тыс. человек). С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа. Является старейшим бальнеологическим и грязевым курортом федерального значения: здесь находится более 40 минеральных источников, крупнейшая в Европе радоновая лечебница, питьевые галереи, бюветы, ингалятории, ванны, грязелечебница.

Добавим, что с мая этого года в Ставропольском крае — в Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Кисловодске — введен курортный сбор, его размер утвержден в сумме 50 рублей в сутки с каждого отдыхающего. За две недели эксперимента отдыхающие заплатили сбор в общей сложности на 4 млн рублей.