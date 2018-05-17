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В Ярославле за невывезенный снег заплатили 10,9 млн рублей

Общество

Возбуждено уголовное дело

В Ярославле за невывезенный снег заплатили 10,9 млн рублей
Иллюстрация: City-yar.ru
Уборка снега в Ярославле

Ярославль, 17 мая 2018, 17:15 — REGNUM  В Ярославле после прокурорской поверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при расходовании бюджетных средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как выяснили проверяющие, в мае 2017 года муниципальное казенное учреждение «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля заключило три муниципальных контракта с ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 17» на обслуживание улично-дорожной сети города на сумму более 477 млн рублей.

В августе этого же года ООО «ДЭП № 17» заключило контракт на содержание улично-дорожной сети с ярославским муниципальным унитарным предприятием «Городское спецавтохозяйство». Оно привлекло к выполнению работ четыре субподрядные организации.

Как сообщают в прокуратуре, контрактами были предусмотрены расходы на вывоз и утилизацию снега и мусора зимой на сумму около 52 млн рублей.

Но, как выяснилось, предоставленные должностными лицами МУП «САХ» акты выполненных работ по уборке города от снега и мусора не соответствуют их фактическим объемам.

«В результате исследования путевых листов, журналов учета и иных первичных документов установлено, что вследствие завышения фактических объемов работ для оплаты контрактов субподрядным организациям и МУП «САХ» излишне перечислены бюджетные денежные средства в размере более 10,9 млн рублей», — сообщают в Генеральной прокуратуре РФ.

Прокурором Ярославля вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для принятия процессуального решения.

По итогам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

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Мошенничества
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