В Грузии отметили День семьи. ЛГБТ акцию проводить передумали

Тбилиси, , 16:52 — REGNUM В Грузии 17 мая отметили День семьи, в связи с которым в Тбилиси состоялось шествие от здания Большого концертного зала Грузинской государственной филармонии до кафедрального собора Святой Троицы. В шествии в основном принимали участие прихожане Грузинской православной церкви и представители придерживающейся традиционных взглядов грузинской общественности. Они пронесли по улицам столицы иконы и другие атрибуты православия.

По пути, у Кашветской церкви на проспекте Руставели, участников шествия благословили священники этой церкви. К акции в честь Дня семьи присоединился местоблюститель католикоса-патриарха Грузии Шио.

В соборе Святой Троицы участников шествия встретил сам патриарх Илия Второй, который отслужил молебен в связи с Днем семьи. В этой акции принимали участие многодетные матери, которым решением патриарха вручат почетные грамоты.

Акция, которую на 17 мая в связи с отмечаемым западным миром Днем борьбы с гомофобией планировали представители обществ и организаций ЛГБТ, на этот раз не состоялась.

16 мая вечером представители НПО «Движение равноправия», которые планировали на 17 мая акцию у здания администрации правительства с целью защиты прав ЛГБТ, сообщили, что мероприятие отменяется. Причиной назвали стремление избежать возможного противостояния.

Напомним, что 17 мая 2012 года во время акции представителей ЛГБТ и защитников их прав в Тбилиси произошло столкновение с с участниками контракции, организованной сторонниками традиционных устоев и представителями Грузинской православной церкви.

После этого инцидента по инициативе католикоса-патриарха Грузии Илии Второго 17 мая был объявлен в Грузии Днем семьи.

В дальнейшем общество ЛГБТ ежегодно устраивало 17 мая акции в честь Дня борьбы с гомофобией и подобных массовых инцидентов избиения представителей сексуальных меньшинств не фиксировалось, так как полиция принимала усиленные меры по разделению участников двух противостоящих акций. В преддверии нынешнего 17 мая министр юстиции Теа Цулукиани заявила, что правительство Грузии и правоохранительные структуры готовы и на этот раз обеспечить безопасность и право на свободу выражения мнения для всех граждан. Тем не менее, как заявили представители «Движения равноправия», после двухдневного митинга 12−13 мая и создавшейся там ситуации на этот раз акцию в связи с Днем борьбы с гомофобией решили отменить.

Без эксцессов в этот день не обошлось и на шествии в честь Дня семьи. За мелкое хулиганство и неподчинение полиции у станции метро «Площадь свободы» были задержаны 3 участника шествия — представители организации «Грузинская миссия», в том числе грузинский актер Гия Коркоташвили, активный защитник традиционных грузинских устоев.