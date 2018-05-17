В Подмосковье на ремонт дорог потратили 18 млрд рублей

Красногорск, , 16:43 — REGNUM В Подмосковье в 2017 году отремонтировали рекордный для Московской области объём автомобильных дорог. Об этом 17 мая на заседании в Мособлдуме заявил министр транспорта региона Игорь Тресков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, было отремонтировано 3218 дорог, из них 1699 муниципальных и 519 региональных дорог. Общая сумма затраченных финансовых вложений составила 18 млрд рублей.

«Из них 25% региональных дорог было отремонтировано по итогам голосования граждан на портале «Добродел», — добавил Тресков.

Он также отметил, что в 2018—2022 годах планируется построить 52 новых дороги, в стадии проектирования находятся ещё 39 дорог, а готовятся к вводу в эксплуатацию —восемь. Общее финансирование составит 83,7 млрд рублей. Всего будет отремонтировано 3 тыс. км региональных дорог.

По словам Трескова, в 2017 году после строительства и реконструкции в эксплуатацию был введен 21 объект — это 33 км дорог. Общая сумма финансирования, которая была освоена в 2017 году, составила 17 млрд рублей. Из них 9 млрд — федеральные деньги.

Было построено четыре путепровода, шесть автомобильных дорог, девять мостовых сооружений, обеспечен контроль ввода путепровода в Одинцовском районе и развязки на Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, был осуществлен ремонт 947 дворовых территорий на общую сумму 2 млрд рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Московской области будет расширена трасса М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе) с 29-го по 35-й км с шести до восьми полос.

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