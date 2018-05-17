Екатеринбург, , 16:02 — REGNUM В 2019 году памятник Ленину уберут из центра Екатеринбурга, с площади 1905 года. Правда, на время, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил 17 мая журналистам сити-менеджер Александр Якоб, в планах — реконструкция памятника. Соответственно, скульптуру Ленина снимут с постамента.

Стоимость проекта реконструкции оценивается в 35 млн рублей. Работы могут начаться уже в мае 2019 года. Возможно, они продлятся около двух лет.

Добавим, памятник Ленину был установлен в 1957 году. Здесь же находится и трибуна, с которой во времена СССР партийные и советские деятели приветствовали участников праздничных парадов и демонстраций.