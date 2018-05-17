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Нетаньяху исполнил танец «курочки» с победительницей «Евровидения»

Общество

Барзилай подарила премьеру и его супруге по леденцу на палочке в виде курицы

Тель-Авив, 17 мая 2018, 16:04 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял вместе с супругой в своей резиденции победительницу «Евровидения» Нетту Барзилай и исполнил с ней танец «курочки», видео встречи он выложил на своей странице в Facebook.

«Нетта, мы все тебя любим. Ты принесла много гордости нашей стране!» — написал Нетаньяху.

В резиденции Барзилай подарила премьеру и его супруге по леденцу на палочке в виде курицы, после чего они исполнили короткий танец Chicken Dance, который в России более известен как «Танец маленьких утят».

Напомним, 63‑й песенный конкурс «Евровидение» в этом году впервые прошел в Лиссабоне. В финале одержала победу израильская певица Нетта Барзилай, обойдя конкурентов из Кипра и Австрии.

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Конкурс «Евровидение»
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