В Крыму вспомнили про безопасность детского отдыха

Симферополь, , 15:58 — REGNUM Все крымские муниципалитеты должны в течение недели предоставить правительству Республики Крым информацию о полной готовности к летнему сезону детских оздоровительных учреждений. Об этом 17 мая на заседании Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Крыму в 2018 году заявила вице-премьер РК Алла Пашкунова.

«В недельный срок необходимо предоставить информацию за подписью глав администраций муниципальных образований о наличии необходимых разрешений и актов МЧС и Роспотребнадзора у имеющихся на их территориях организаций отдыха и оздоровления детей», — отметила крымский вице-премьер.

Пашкунова подчеркнула, что на особом контроле также должны находиться вопросы возможного несанкционированного заезда детей. Для этого во всех муниципалитетах должны быть созданы рабочие группы представителей управления образования, полиции, прокуратуры, МЧС, Роспотребнадзора.

Напомним, по информации Министерства образования, науки и молодёжи Крыма, в 2018 году на полуострове будут отдыхать более 144 тысяч детей школьного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагического пожара в Кемерово, который произошёл в марте этого года, специалисты главного управления МЧС России по Республике Крым вместе с представителями прокуратуры республики проводят комплексные проверки противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей.