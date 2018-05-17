В Свердловской области снова выросли долги за тепло

Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM В Свердловской области долги граждан и жилищно-коммунальных организаций перед поставщиками тепла за зиму выросли на 1,9%. К 1 мая сумма задолженности достигла 5,6 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Вопрос о задолженности обсуждался на прошедшем 17 мая заседании областного правительства. Перед органами местного самоуправления была поставлена задача по снижению. уровня задолженности. На ближайший период она — одна из основных.

Отметим, долги граждан и организаций за тепло являются одной из актуальных проблем в регионе. При этом только на этой неделе официально окончился отопительный сезон.

Добавим, местами тепло отключили уже в конце апреля. Но многим гражданам пришлось получать эту коммунальную услугу половину мая. На форумах и в соцсетях люди заявляют, что со страхом ждут квитанций за май — хоть отопление было и не очень востребовано, но услуга оказывалась и платить за неё всё равно придётся.