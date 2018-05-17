Ветеранам Великой Отечественной войны могут упростить получение гражданства

Москва, , 15:47 — REGNUM Законопроект, упрощающий получение гражданства РФ для ветеранов Великой Отечественной войны, внес в Госдуму депутат Сергей Иванов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Предлагается устранить недостатки действующего законодательства, препятствующие реализации права ветеранов Великой Отечественной войны, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Ветерану Великой Отечественной войны для подачи документов на получение российского гражданства в упрощенном порядке необходимо иметь либо регистрацию по месту жительства на территории России, либо разрешение на временное проживание или вид на жительство. В то же время разрешение на временное проживание выдается иностранному гражданину в пределах квот утвержденных правительством РФ — без учета квот разрешение на временное проживание выдается строго ограниченному кругу лиц и ветераны Великой отечественной войны к нему не относятся.

В этой связи законопроектом предлагается заменить обязательное требование «проживания на территории Российской Федерации» для ветеранов Великой отечественной войны, желающих получить гражданство РФ в упрощенном порядке, на «пребывание на территории Российской Федерации на законных основаниях».