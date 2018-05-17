Четверг, 17 Мая 2018 года
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Крымский мост поставлен на кадастровый учет

Общество

Федеральная служба зарегистрировала право Российской Федерации, а также право оперативного управления на автодорожную часть Крымского моста

Крымский мост поставлен на кадастровый учет
Иллюстрация:  most.life
Керченский мост

Москва, 17 мая 2018, 15:39 — REGNUM  Автодорожная часть Крымского моста поставлена на кадастровый учет, говорится в сообщении пресс-службы Росреестра.

Федеральная служба зарегистрировала право Российской Федерации, а также право оперативного управления на автодорожную часть Крымского моста. Документы поступили в Росреестр от управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».

Управление стало заказчиком строительства Крымского моста. Движение по автомобильной части было открыто 16 мая 2018 года, грузовики поедут по мосту 1 октября 2018 года, а в декабре 2019 года откроется железнодорожная часть.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Его протяженность — 19 километров.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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