Карикатуристы Charlie Hebdo высмеяли теракт в Париже

Париж, , 15:33 — REGNUM Скандально известный французский журнал Charlie Hebdo в новом выпуске опубликовал карикатуру на теракт, совершённый в Париже выходцем из Чечни. Террорист Хамзат Азимов 12 мая убил одного человека и ранил ещё нескольких.

На карикатуре, размещённой в журнале Charlie Hebdo изображена мэр столицы Франции Анн Идальго на фоне подставок для ножей, стилизованных под устройства по прокату велосипедов. Надпись на шарже гласит: «Наконец-то в Париже хоть что-то работает».

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный ножом Азимов напал на случайных прохожих в центре Парижа. Ему удалось убить одного и ранить ещё нескольких прохожих. По словам очевидцев, злоумышленник был одет в черную одежду и выкрикивал «Аллах акбар». Прибывшие на место событий полицейские ликвидировали нападавшего.

Ответственность за преступление взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Теракт в Париже: выходец из Чечни стал гражданином Франции в 2010 году