Четверг, 17 Мая 2018 года
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Карикатуристы Charlie Hebdo высмеяли теракт в Париже

Общество

Надпись на шарже гласит: «Наконец-то в Париже хоть что-то работает»

Париж, 17 мая 2018, 15:33 — REGNUM  Скандально известный французский журнал Charlie Hebdo в новом выпуске опубликовал карикатуру на теракт, совершённый в Париже выходцем из Чечни. Террорист Хамзат Азимов 12 мая убил одного человека и ранил ещё нескольких.

На карикатуре, размещённой в журнале Charlie Hebdo изображена мэр столицы Франции Анн Идальго на фоне подставок для ножей, стилизованных под устройства по прокату велосипедов. Надпись на шарже гласит: «Наконец-то в Париже хоть что-то работает».

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный ножом Азимов напал на случайных прохожих в центре Парижа. Ему удалось убить одного и ранить ещё нескольких прохожих. По словам очевидцев, злоумышленник был одет в черную одежду и выкрикивал «Аллах акбар». Прибывшие на место событий полицейские ликвидировали нападавшего.

Ответственность за преступление взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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