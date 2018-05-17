Городские службы Липецка объединят в единое цифровое пространство

Липецк, , 15:21 — REGNUM В Липецке за интеграцию и обработку данных городских служб, отвечающих за безопасность, транспорт, энергетику и ЖКХ, будет отвечать искусственный интеллект. Как сообщила пресс-служба областного правительства, 16 мая в ходе рабочей встречи глава региона Олег Королев и вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Абрамков обсудили реализацию проекта «Умный город» в Липецке и подписали соответствующее соглашение.

Интеллектуальная платформа «Умного города» должна объединить различные городские службы: безопасность, транспорт, энергетика, коммунальное хозяйство, собирая и обобщая разрозненные данные. Проект направлен на создание благоприятных условий проживания, деловой активности и принятие грамотных управленческих решений.

«Реализация проекта в Липецке позволит объединить различные городские службы в единое цифровое пространство для повышения уровня, прежде всего безопасности жителей областного центра, а также энергоэффективности, комплексного решения транспортных систем и ЖКХ. Также реализация проекта станет еще одним примером успешного взаимодействия власти и бизнеса», — отметил глава региона Олег Королев.

Провайдер «Ростелеком» уже объединил все дежурно-диспетчерские службы города в единый центр обработки вызовов «Системы-112». Операторы службы спасения принимают голосовые и СМС-сообщения, определяя точное местонахождение абонента. На основе электронных карт диспетчер получает информацию о месте происшествия и местонахождении ближайших машин экстренных служб, что позволяет как можно быстрее добраться до пострадавшего. Также действует проект «Видеонаблюдение» — 960 камер установлены около подъездов многоквартирных домов, еще 16 камер следят за состоянием дорожного движения в городе.

«Система «Умного города» подразумевает под собой широкий анализ разрозненных данных за счет внедрения искусственного интеллекта. «Ростелеком» обладает необходимой компетенцией в данной области. Некоторые решения уже внедрены нашими специалистами в Липецке, что станет хорошей основой для реализации полномасштабного проекта. Главная задача — объединить различные городские службы и ведомства в единое цифровое пространство», — отметил Александр Абрамков.