Власти Москвы назвали число довольных работой столичных поликлиник

Москва, , 15:20 — REGNUM Свыше 90% жителей Москвы удовлетворены работой городских поликлиник, об этом 17 мая сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его совам, в Москве работает сервис электронного анкетирования пациентов. Каждый житель города, который приходил на прием к специалисту, получает электронное письмо с просьбой оценить работу медучреждения. В прошлом году было отправлено более 4 млн писем, примерно 15% людей ответили.

«Это огромная выборка. Из них 92% москвичей удовлетворены в целом тем, что они увидели в московских поликлиниках», — заявил Хрипун во время круглого стола «Цифровая медицина», проходящего в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в системе здравоохранения столицы задействовано 122 тыс. единиц современного оборудования, из них 679 единиц — высокотехнологичные установки: роботы, установка «гамма-нож», томографы и другое.

Также сформирована сеть медицинских учреждений в составе 35 крупных многопрофильных больниц, в Москве работают 13 центров специализированной помощи и 86 амбулаторных центров.

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