Четверг, 17 Мая 2018 года
16:27:04 МСК

Власти Москвы назвали число довольных работой столичных поликлиник

Общество

В Москве работает сервис электронного анкетирования пациентов

Москва, 17 мая 2018, 15:20 — REGNUM  Свыше 90% жителей Москвы удовлетворены работой городских поликлиник, об этом 17 мая сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его совам, в Москве работает сервис электронного анкетирования пациентов. Каждый житель города, который приходил на прием к специалисту, получает электронное письмо с просьбой оценить работу медучреждения. В прошлом году было отправлено более 4 млн писем, примерно 15% людей ответили.

«Это огромная выборка. Из них 92% москвичей удовлетворены в целом тем, что они увидели в московских поликлиниках», — заявил Хрипун во время круглого стола «Цифровая медицина», проходящего в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в системе здравоохранения столицы задействовано 122 тыс. единиц современного оборудования, из них 679 единиц — высокотехнологичные установки: роботы, установка «гамма-нож», томографы и другое.

Также сформирована сеть медицинских учреждений в составе 35 крупных многопрофильных больниц, в Москве работают 13 центров специализированной помощи и 86 амбулаторных центров.

Читайте также: Средняя продолжительность жизни москвичей достигла почти 78 лет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить