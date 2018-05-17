Четверг, 17 Мая 2018 года
16:26:15 МСК

На Украине кредиторы смогут свободно менять процентные ставки

Общество

Если заемщик не согласен, то он должен за 30 дней погасить кредит

Киев, 17 мая 2018, 15:19 — REGNUM  Верховная рада приняла в первом чтении закон, направленный на стимулирование использования гражданами кредитования, сообщает 17 мая «Укринформ».

Согласно сообщению, кредитор будет иметь возможность самостоятельно изменять процент кредитной ставки, если это оговорено в договоре. При этом, если процентная ставка будет выше изначальной, то заемщик должен будет либо оплатить полностью кредит в течение 30 дней, либо согласиться с повышением ставки.

Читайте также: Депутат Рады: Украина близка к дефолту

Напомним, ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил, что украинские кредиторы слабо защищены, поэтому кредитование реального сектора в стране не развито.

Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Украины: украинские кредиторы слабо защищены

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Потребительское кредитование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить