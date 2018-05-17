На Украине кредиторы смогут свободно менять процентные ставки

Киев, , 15:19 — REGNUM Верховная рада приняла в первом чтении закон, направленный на стимулирование использования гражданами кредитования, сообщает 17 мая «Укринформ».

Согласно сообщению, кредитор будет иметь возможность самостоятельно изменять процент кредитной ставки, если это оговорено в договоре. При этом, если процентная ставка будет выше изначальной, то заемщик должен будет либо оплатить полностью кредит в течение 30 дней, либо согласиться с повышением ставки.

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Напомним, ранее глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил, что украинские кредиторы слабо защищены, поэтому кредитование реального сектора в стране не развито.

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