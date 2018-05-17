Четверг, 17 Мая 2018 года
16:30:18 МСК

В Ярославле молодые архитекторы займутся зоной Подзеленья

Общество

Там планируют разместить фуд-корт, сцену и арт-объекты

В Ярославле молодые архитекторы займутся зоной Подзеленья
Иллюстрация: Yarregion.ru
Эскиз проекта

Ярославль, 17 мая 2018, 15:05 — REGNUM  В Ярославле в районе улицы Подзеленье будет обустроено новое пространство для отдыха, где разместят фуд-корт, сцену, арт-объекты. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работы будут проходить в рамках всероссийского фестиваля архитектуры и урбанистики «Моя архитектурная форма». В рамках заочного этапа в его дирекцию со всей России были присланы проекты около 100 различных объектов. Лучшие отбирали члены специально созданной экспертной комиссии, в состав которой вошли представители Ярославля, Москвы и Казани. Одним из оценивавших работы был главный архитектор области Михаил Кудряшов.

Он считает, что в Подзеленье необходимо создать рекреационное пространство, корректно вписанное в охраняемый исторический и природный ландшафт города.

Реализацией лучших проектов займутся их авторы при помощи выпускников и студентов ЯГТУ и строительного техникума.

Работы, финансируемые из внебюджетных источников, начнутся 21 мая, а завершатся в начале июня.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить