Ватикан посоветовал монахиням проводить меньше времени в соцсетях

Ватикан, , 14:54 — REGNUM Ватикан посоветовал всем монахиням использовать социальные сети с трезвостью и умеренностью, чтобы лишняя информация не повредила духовной деятельности, пишет испанская газета El País 17 мая.

Эта рекомендация содержится в предписаниях Cors Orans, опубликованных 15 мая. «Уединение и тишина имеют большое значение для созерцательной жизни», говорится в наставлении. «Излишние шум, новости и слова» разрушают созерцательную тишину. Монахиням следует фильтровать количество и качество получаемой информации, а также способы общения в сети.

«Использование социальных сетей в целях получения информации, обучения или по рабочим вопросам может быть разрешено в монастыре с осмотрительностью», — говорится в наставлении о о созерцательной жизни для женских религиозных конгрегаций, подписанном Папой Римским Франциском 25 марта.

Ватикан опубликовал свои рекомендации после того, как три недели назад монахини-кармелитки «словили хайп» в сети Facebook по поводу случая сексуального насилия в Ондаррибии (север Испании).