Эстонский банкир призвал Эстонию примириться с советским прошлым

Таллин, , 14:30 — REGNUM Известный эстонский банкир и финансист Индрек Нейвельт назвал «шизофренической» ситуацию, когда в обществе осуждают советский период в истории страны, притом, что тогда жили и работали многие достойные люди. Об этом сообщает Sputnik Эстония.

Говоря о том, что позитивного в советском периоде прибалтийской республики видит лично он, Нейвельт отметил, что странно говорить о столетнем юбилее страны, выдвигая на первый план лишь те годы, когда не было советской власти.

«Такая вот шизофреническая ситуация, поэтому мы никак не может примириться с этим периодом нашего прошлого», — сказал банкир, признавшись, что испытывает глубокое чувство благодарности как ко всему старшему поколению, так и к конкретным людям.

По его словам, они содержали в порядке поля и реки Эстонии, строили новые заводы со школами и учили детей. И именно благодаря этим усилиям страна получила хорошие стартовые условия в начале 90-х годов.

Столетие Эстонии, заключил Нейвельт, является отличным поводом для того, чтобы примириться с собственным прошлым и признать, что за пятьдесят лет республики в составе СССР было сделано много хорошего.

Банкир и финансист Индрек Нейвельт окончил экономический факультет Таллинского технического университета в советское время, затем работал экономистом в Union Baltic Bank. Возглавлял наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» до февраля 2014 года.