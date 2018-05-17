Полиция Франции присоединяется к протестам против реформ правительства

Париж, , 14:20 — REGNUM Союз национальной полиции Франции призвал коллег по всей стране присоединиться к протестам против правительства в защиту особого статуса служащих, пишет газета Le Figaro 17 мая.

Полицейские планируют масштабную акцию на 22 мая. В организации мероприятия принимают участие восемь профсоюзов служащих государственных учреждений. Они приглашают единомышленников «продемонстрировать, что перед лицом неоднократных нападок со стороны правительства на служащих, полиция должна дать отпор» и присоединиться к другим протестующим организациям.

Этой весной во Франции проходит ряд масштабных забастовок против реформ правительства в различных областях внутренней политики. Жизнь французских граждан наиболее затрагивают протесты железнодорожников, которые периодически устраивают транспортный коллапс. Бастуют сотрудники авиакомпании Air France, студенты, работники бюджетной сферы.

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