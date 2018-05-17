Свой первый туристический центр в России Чечня открыла в Санкт-Петербурге

Грозный, , 14:13 — REGNUM Санкт-Петербургу выпала честь стать первым городом России, где был открыт туристско-информационный центр Чеченской Республики. Офис центра расположился в центре города, в здании по улице Чайковского, 79. Жители города на Неве смогут получать здесь полезную и актуальную информацию о северокавказской республике и ее столице — городе Грозный, сообщили ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Здесь же расскажут о том, какие достопримечательности стоит обязательно посмотреть в Чечне, как к ним добраться, проинформируют о предстоящих культурных событиях, которые стоит посетить. Отметим, что в 2018 году повысилась транспортная доступность в Чечню для жителей северной столицы — открыт прямой авиарейс между Санкт-Петербургом и Грозным.

«Visit Chechnya в Санкт-Петербурге представляет собой первый туристический инфоцентр за пределами Чеченской Республики. Мы надеемся, что данный опыт будет положительным и это станет хорошей традицией открывать подобные офисы в других городах и странах», — заявил председатель комитета правительства республики по туризму Муслим Байтазиев в ходе торжественной церемонии открытия центра.

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Напомним, власти Чечни в последние годы уделяют туризму как одной из составляющих экономики региона большое внимание. Турпоток в республику ежегодно увеличивается, с 2014 года его рост составил 45%. В 2017 году регион посетили 125 тыс. туристов.

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