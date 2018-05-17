В Киеве должников будут отключать от воды и тепла

Киев, , 14:13 — REGNUM «Киевводоканал» теперь имеет право отключать жителей столицы Украины от водоснабжения за долги, заявил глава расчетного департамента предприятия ВалерийЛюпин, сообщает 17 мая УНИАН.

По его словам, по новому закону «О жилищно-коммунальных услугах» компания имеет право отключать должников как от теплоснабжения, так и от водоснабжения. При этом крупными должниками считаются люди с долгами в размере 5−8 тыс. гривен ($190−310).

Люпин отметил, что отключать от услуг ЖКХ будут только тех, кто не начал выплачивать долги после 10−20-го предупреждения.

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Напомним, согласно статистике, население Украины не рассчитывается, а постоянно накапливает долги. Так, в марте 2018 года задолженность за услуги ЖКХ выросла на 4,9%.

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