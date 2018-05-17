Судью привлекут к ответственности за ДТП с двумя машинами в Белгороде

Москва, , 14:10 — REGNUM Верховный суд России удовлетворил представление генерального прокурора РФ Юрии Чайки о привлечении федерального судьи в Белгороде к административной ответственности за дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали два человека, сообщает 17 мая РИА «Новости».

"Представление …о привлечении к административной ответственности судьи Белгородского областного суда за нарушение в области дорожного движения удовлетворить», — огласили судьи.

Напомним, инцидент произошел в августе 2017 года. Судья на своем автомобиле выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с отечественной легковушкой, которая от удара врезалась в иномарку. В результате ДТП два водителя получили легкий вред здоровью.

Читайте также: Судья Ярославского облсуда насмерть сбил женщину