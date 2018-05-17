В Подмосковье для закрытия заповедников больше не надо экспертиз документов

Красногорск, , 14:05 — REGNUM В Подмосковье для упразднения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) больше не требуется обязательная государственная экспертиза. Соответствующий законопроект, отменяющий госэкспертизу пакета документов, обосновывающих упразднение ООПТ областного значения, был принят на заседании в Московской областной думе 17 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проект закона представил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«В пункте 3 статьи 14 «Об особо охраняемых природных территориях» закона Московской области говорится о том, что упразднение ООПТ делается при помощи комплексной экспертизы государственной экологической экспертизы. Федеральный закон говорит о том, что государственной экологической экспертизе подвергаются только те ООПТ, которые создаются вновь. В связи с этим мы предлагаем привести законодательство Московской области в соответствие в законодательством Российской Федерации. По сути требование о том, что материалы комплексного экологического обследования об упразднении ООПТ подлежат государственной экологической экспертизе, исключить», — подчеркнул министр.

По его словам, исключение данного требования позволит легче упразднить статус таких местных памятников природы, как отдельно взятое дерево или валун. Добавим, законопроект «О внесении изменений в закон Московской области об особо охраняемых природных территориях» был внесён губернатором Московской области 18 апреля 2018 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Подмосковье будет создана дирекция по надзору за состоянием особо охраняемых природных территорий в Подмосковье.