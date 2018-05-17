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В Подмосковье для закрытия заповедников больше не надо экспертиз документов

Общество

Исключение данного требования позволит легче упразднить статус таких местных памятников природы как отдельно взятое дерево или валун

Красногорск, 17 мая 2018, 14:05 — REGNUM  В Подмосковье для упразднения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) больше не требуется обязательная государственная экспертиза. Соответствующий законопроект, отменяющий госэкспертизу пакета документов, обосновывающих упразднение ООПТ областного значения, был принят на заседании в Московской областной думе 17 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проект закона представил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«В пункте 3 статьи 14 «Об особо охраняемых природных территориях» закона Московской области говорится о том, что упразднение ООПТ делается при помощи комплексной экспертизы государственной экологической экспертизы. Федеральный закон говорит о том, что государственной экологической экспертизе подвергаются только те ООПТ, которые создаются вновь. В связи с этим мы предлагаем привести законодательство Московской области в соответствие в законодательством Российской Федерации. По сути требование о том, что материалы комплексного экологического обследования об упразднении ООПТ подлежат государственной экологической экспертизе, исключить», — подчеркнул министр.

По его словам, исключение данного требования позволит легче упразднить статус таких местных памятников природы, как отдельно взятое дерево или валун. Добавим, законопроект «О внесении изменений в закон Московской области об особо охраняемых природных территориях» был внесён губернатором Московской области 18 апреля 2018 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Подмосковье будет создана дирекция по надзору за состоянием особо охраняемых природных территорий в Подмосковье.

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Охрана природы
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