Четверг, 17 Мая 2018 года
14:33:38 МСК

Выхода нет: в Оренбуржье суд закрыл «Универмаг»

Общество

В Оренбуржье магазин «Универмаг» пополнил список торговых объектов, которые закрыты из-за смертельной угрозы в случае пожара

Оренбург, 17 мая 2018, 14:22 — REGNUM  В Оренбургской области суд вынес решение о закрытии двухэтажного здания магазина «Универмаг» на территории Адамовского района. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева, причиной такой меры стали нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе проверки специалисты МЧС выявили множество недопустимых недостатков. Так, помещения магазина и парикмахерской разделяет деревянная перегородка, пожарные краны укомплектованы частично, отсутствуют огнетушители, на электропроводке нарушена изоляция. Здание уивермага не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людейъ На торговом объекте практически нет эвакуационных путей.

«На центральном выходе вторая эвакуационная дверь заблокирована и на путях эвакуации устроен торговый отдел. Другие выходы заблокированы либо захламлены горючими материалами», — отметила Ольга Аникеева.

По факту нарушений возбуждено административное дело, а деятельность «Универмага» приостановлена до устранения недостатков.

Напомним, что в России после крупного пожара в Кемерове, где 25 марта погибли десятки людей, прошли тотальные проверки торговых центров и торгово-развлекательных комплексов. Для Оренбуржья это была вторая волна проверок. В конце 2017 года из — за череды пожаров в торговых комплексах Оренбурга (самым крупным из них стал пожар в ТК «Мир», рынок сгорел полностью) контрольно-надзорные органы посетили все торговые объекты. При повторной проверке весной 2018 года выяснилось, что не все нарушители пожарных норм и правил исправились. В Оренбурге закрыли два крупных торговых объекта: ТЦ «Три кита» и «Мебельный базар». В Орске закрыты три объекта.

Читайте также: В Оренбурге дело о закрытии крупного ТЦ затягивается на неопределённый срок

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в крупном ТЦ Оренбурга нанёс ущерб на 70 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Потенциальные убийцы»: торгово-развлекательные центры в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить