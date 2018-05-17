Выхода нет: в Оренбуржье суд закрыл «Универмаг»

Оренбург, , 14:22 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес решение о закрытии двухэтажного здания магазина «Универмаг» на территории Адамовского района. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева, причиной такой меры стали нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе проверки специалисты МЧС выявили множество недопустимых недостатков. Так, помещения магазина и парикмахерской разделяет деревянная перегородка, пожарные краны укомплектованы частично, отсутствуют огнетушители, на электропроводке нарушена изоляция. Здание уивермага не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людейъ На торговом объекте практически нет эвакуационных путей.

«На центральном выходе вторая эвакуационная дверь заблокирована и на путях эвакуации устроен торговый отдел. Другие выходы заблокированы либо захламлены горючими материалами», — отметила Ольга Аникеева.

По факту нарушений возбуждено административное дело, а деятельность «Универмага» приостановлена до устранения недостатков.

Напомним, что в России после крупного пожара в Кемерове, где 25 марта погибли десятки людей, прошли тотальные проверки торговых центров и торгово-развлекательных комплексов. Для Оренбуржья это была вторая волна проверок. В конце 2017 года из — за череды пожаров в торговых комплексах Оренбурга (самым крупным из них стал пожар в ТК «Мир», рынок сгорел полностью) контрольно-надзорные органы посетили все торговые объекты. При повторной проверке весной 2018 года выяснилось, что не все нарушители пожарных норм и правил исправились. В Оренбурге закрыли два крупных торговых объекта: ТЦ «Три кита» и «Мебельный базар». В Орске закрыты три объекта.

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