В Подмосковье создадут дирекцию по контролю за состоянием заповедников

Красногорск, , 14:01 — REGNUM В Подмосковье в 2018 году будет создана дирекция по надзору за состоянием особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом на заседании в Московской областной думе заявил министр экологии региона Александр Коган 17 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Министр отметил, что соответствующая рекомендация о создании дирекции ранее была озвучена Мособлдумой.

«В 2018 году в рамках рекомендаций Московской областной думы мы создаем соответствующую дирекцию, все решения приняты. В бюджете деньги есть, и мы надеемся, что с этого момента, в том числе, будет организован экологический туризм в этих зонах», — подчеркнул Коган.

По его словам, что в 2018 году будут упразднены несколько памятников природы, которые утратили свое значение и в настоящий момент не представляют ценности. В их числе 800-летний дуб в Горках Ленинских, так как дерево засохло более 10 лет назад и сейчас разрушено.

Он также отметил, что на территории Подмосковья в настоящий момент находится 246 ООПТ, 196 из которых уже поставлены на кадастр и охраняются законом, их границы четко определены. Кроме того, в 2016 году были созданы пять новых ООПТ общей площадью 3,4 тыс. гектар, в 2017 году — ещё 11 ООПТ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на территории Московской области появятся шесть новых особо охраняемых природных территорий. Общая площадь создаваемых территорий составит 8 тыс. гектаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Московской области создадут новые особо охраняемые природные территории