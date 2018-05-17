В Подмосковье отремонтируют 26 объектов культуры и спорта

Красногорск, , 13:53 — REGNUM Работы по строительству и ремонту объектов спорта и культуры в Подмосковье в 85% случаев ведутся в плановом режиме. Об этом заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия») 17 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

Игорь Брынцалов отметил, что в программу финансирования на 2018 год внесено 26 объектов, которые расположены в 18 муниципалитетах. Это восемь объектов строительства, семь объектов капремонта, а также выполнение мероприятий, направленных на сохранение 11 объектов культурного наследия.

«Как показывает проведенный анализ, на 22 объектах, (а это практически 85%) работы ведутся в соответствии с утверждёнными графиками. По четырём объектам информация уточняется, по одному объекту (Наро-Фоминский г.о.) требуется дополнительное финансирование. Таким образом, в 2018 году планируется завершить работы по 18 объектам, а восемь перенести на 2019 год», — подчеркнул он.

Говоря о спортивной инфраструктуре, председатель Мособлдумы отметил, что на депутатском контроле находится 104 объекта строительства и капитального ремонта.

«Проведённая работа показала, что на 90 объектах (85%) работы ведутся в плановом режиме. Требуют дополнительного внимания 14 объектов, на которых по различным причинам возможны срывы графиков», — подчеркнул Брынцалов.

Он также сообщил, что в мае 2018 года будут проведены работы по инспектированию объектов, вошедших в Адресный перечень по ремонту автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных образований. В настоящее время половина муниципалитетов провели торги, по остальным приём заявок завершается — до 25 мая будут определены все подрядчики. До 1 июня к работам приступят все муниципалитеты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в 2018 году должны быть отремонтированы 167 объектов здравоохранения, на эти цели предусмотрено 4,2 млрд рублей. В 2019 — 138 объектов, на них закладываются бюджетные средства в размере 4 млрд рублей.

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