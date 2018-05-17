Четверг, 17 Мая 2018 года
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Спустя два дня: Крымский мост появился на картах Google

Общество

На картах Google Крымского моста не было вплоть до настоящего времени

Спустя два дня: Крымский мост появился на картах Google
Иллюстрация: Most.life
Керченский мост

Москва, 17 мая 2018, 13:45 — REGNUM  Компания Google (Google Maps) нанесла на свои карты Крымский мост, открытый для автомобильного движения 16 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Мост также обозначен в картах на мобильных устройствах с операционными системами Apple и Android. На картах Крымского моста не было вплоть до настоящего времени, тогда как «Яндекс.Карты» мост появился сразу после открытия 16 мая.

В настоящее время через приложение «Яндекс.Навигатор» уже можно проложить маршрут по мосту. Накануне пользователи соцсетей сообщали, что через приложение Google построить маршрут по открытому мосту невозможно.

Торжественное открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Первым по мосту проехал президент РФ Владимир Путин за рулем «КамАЗа» во главе колонны строительной техники, которая использовались при строительстве моста.

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Керченский мост: постройка и функционирование
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