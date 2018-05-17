Instagram перестал считать роды порнографией

Канберра, , 15:22 — REGNUM Социальная сеть Instagram разблокировала снимки австралийского фотографа Селены Ролласон, которая опубликовала в своём профиле галерею фотографий, сделанных во время родов. Ранее администрация сервиса заблокировала снимки как порнографию, сообщает Daily Mail.

Селена снимает роды на заказ с 2011 года. Однако в последнее время размещение портфолио в Instagram вызывает у нее значительные трудности — фотографии, сделанные в процессе родов, соцсеть идентифицирует как порнографию, так как на них изображены женские половые органы и грудь рожениц.

«Многие из этих фотографий тут же удаляли из Instagram. Я не могла с комфортом публиковать их, опасаясь, что снимки вновь заблокируют. Причем некоторые фотографии, на которых изображен плачущий новорожденный, тоже несколько раз блокировали», — рассказывает фотограф.

По мнению Селены, сексуализация процесса родов недопустима, так как роды — естественный процесс. Она полагает, что благодаря открытой демонстрации этого процесса в социальных сетях тема перестанет считаться табуированной.

«Запретив эти фотографии, Instagram говорил, что нехорошо просвещать женщин о реалиях рождения и показывать им, что это не то, чего нужно бояться», — считает фотограф.

Против запрета публиковать снимки родов в Facebook и Instagram выступила активистка движения «Проект расширения прав и возможностей» Кэти Вигос. Вместе с другими пользователями она создала петицию, в которой потребовала разрешить публиковать фото и видеозаписи родов. По мнению Вигос, такие материалы недопустимо приравнивать к порнографии. В итоге администрация Instagram пошла навстречу пользователям и с 15 мая разрешила публиковать снимки и ролики, сделанные в процессе родов.

Читайте ранее в этом сюжете: В соцсети Instagram появятся «музыкальные стикеры»