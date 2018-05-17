Коробка с часами напугала посетителей поликлиники в Москве

Москва, , 13:41 — REGNUM Подозрительный предмет, оставленный в кабинете у врача, переполошил посетителей поликлиники в Москве. Инцидент произошёл сегодня, 17 мая, на севере столицы.

Читайте также: Информация о бомбе в департаменте здравоохранения Москвы оказалась ложной

О бесхозном предмете в полицию сообщили сами работники медучреждения. Как выяснилось, опасности он не представлял. В коробке оказались настольные часы, которые, скорее всего, забыл один из посетителей. Из здания эвакуировали более 140 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая бомбу искали в здании Департамента здравоохранения Москвы. Сообщение о взрывном устройстве поступило в полицию от анонима. Здание было обследовано кинологами, однако тревога оказалась ложной. Никаких опасных предметов сотрудники полиции не нашли.

Читайте ранее в этом сюжете: Шквал ложных звонков о бомбах затронул 75 регионов России