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Коробка с часами напугала посетителей поликлиники в Москве

Общество

Из здания эвакуировали более 140 человек

Москва, 17 мая 2018, 13:41 — REGNUM  Подозрительный предмет, оставленный в кабинете у врача, переполошил посетителей поликлиники в Москве. Инцидент произошёл сегодня, 17 мая, на севере столицы.

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О бесхозном предмете в полицию сообщили сами работники медучреждения. Как выяснилось, опасности он не представлял. В коробке оказались настольные часы, которые, скорее всего, забыл один из посетителей. Из здания эвакуировали более 140 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая бомбу искали в здании Департамента здравоохранения Москвы. Сообщение о взрывном устройстве поступило в полицию от анонима. Здание было обследовано кинологами, однако тревога оказалась ложной. Никаких опасных предметов сотрудники полиции не нашли.

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