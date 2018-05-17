Четверг, 17 Мая 2018 года
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ВОЗ обеспокоена всплеском заболеваемости лихорадкой Эбола в Конго

Общество

В Конго зафиксированы 44 случая заражения вирусом опасной лихорадки

Киншаса, 17 мая 2018, 13:39 — REGNUM  В Конго отмечена вспышка заболеваемости лихорадкой Эбола, о своей обеспокоенности в связи с этим заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Его слова цитирует пресс-служба организации.

Согласно данным ВОЗ, в Конго зафиксированы 44 случая заражения вирусом Эбола, из которых три случая уже подтверждены международными экспертами. Одновременно с этим руководитель ВОЗ выразил надежду на то, что вакцинирование населения африканской страны способно остановить угрозу эпидемии. Отмечается, что в Конго уже направлены более пяти тыс. доз вакцины против опасного вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая сообщалось, что первые четыре тыс. доз «экспериментальной» вакцины уже доставлены в Конго. В ближайшее время лекарственный препарат будет доставлен в сельские районы Мбандаку и Бикоро, где на сегодняшний день зафиксирована вспышка лихорадки.

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Лихорадка Эбола
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