В Литве всех юношей предлагают в армию отправлять сразу после школы

Вильнюс, , 13:32 — REGNUM Член парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, заместитель председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Раса Юкнявичене предлагает с 2024 года перейти к всеобщему призыву молодых людей в армию сразу после школы. Такое предложение она сегодня, 17 мая, зарегистрировала в сейме Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Член сейма предлагает перейти к модели всеобщего призыва, когда будут в обязательном порядке призываться в армию юноши (19 лет) сразу после окончания средней школы. Сейчас молодые люди в возрасте 18−26 лет призываются в армию в случайном порядке. Предложение представляется с учетом Оценки потребностей, возможностей и ограничений всеобщей воинской повинности, выполненной министерством обороны.

«Мы должны сделать дальнейшие шаги, гарантирующие создание резерва армии и подготовку общества к обороне, поэтому я считаю, что 2024 год — подходящее время для перехода к всеобщему призыву, если и дальше планируется последовательно повышать финансирование обороны. Модель всеобщего призыва, когда в обязательном порядке призываются юноши сразу после окончания средней школы, была бы более приемлемой и самим молодым людям. Юноши бы знали, что по окончанию школы они должны будут пройти военную службу (если здоровье позволяет) и дальше соответствующим образом планировать свою жизнь», — сказала Юкнявичене.

По ее словам, юноши в армии приобретают навыки, которые, несомненно, пригодятся им в дальнейшей жизни. Кроме того нынешняя модель, когда призываются юноши в возрасте от 19 до 26 лет, неудобна юношам, потому что некоторым из них приходится откладывать нынешние планы или обязательства.

Напомним, в Литве до 2015 года армия существовала исключительно на профессиональной основе, а воинский призыв — отсутствовал. Сейчас действует смешанная модель. Он была введена под предлогом «угрозы нападения со стороны России».