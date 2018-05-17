Именем Героя России, убитого боевиками, назвали школу в Нальчике

Нальчик, , 13:38 — REGNUM Школе в Кабардино-Балкарии присвоено имя Героя России полковника милиции Анатолия Кярова, погибшего от рук бандитов в 2008 году. Право носить имя героя получила гимназия №4, в которой он учился, сообщили ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе МВД по региону.

Анатолий Кяров занимал пост начальника управления по борьбе с организованной преступностью МВД Кабардино-Балкарии. Во время нападения боевиков на Нальчик в октябре 2005 года он одним из первых встал на их пути.

За годы его работы в должности начальника УБОП МВД КБР он пережил несколько покушений. Глава МВД по республике Игорь Ромашкин отметив, что Кяров «до последней минуты своей жизни оставался человеком чести и офицерского долга», назвал его примером для своих коллег и подчиненных.

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Как сообщало ИА REGNUM, полковник милиции Анатолий Кяров и его водитель оперуполномоченный отряда милиции особого назначения Альберт Рахаев были убиты 12 января 2008 года. Автомобиль, в котором ехал Кяров, был обстрелян на проспекте Шогенцукова около 22:30. Убийцы сотрудников полиции были причастны к совершению целого ряда террористических актов, других тяжких преступлений на территории Кабардино-Балкарии.

Указом президента РФ Анатолию Кярову в мае 2008 года посмертно присвоено звание Героя России. Альберт Рахаев посмертно награжден орденом Мужества.

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