На карте есть, по факту нет: в Татарии – 47 несуществующих деревень

Казань, , 13:31 — REGNUM В Татарии на сегодня 47 несуществующих деревень, в части из которых требуется упразднить кладбища. Такое заявление в рамках заседания Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Татарии сделала депутат Римма Ратникова при обсуждении вопроса организации ритуальных услуг в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Необходимо принять какое-то решение. То ли мы их упраздняем, то ли оставляем. По каждой деревне нужно разобраться индивидуально. Где-то, возможно, предоставлять на этих территориях земли многодетным», — заявил замминистра земельных и имущественных отношений РТ Рустэм Мерзакреев (цитата телекомпании НТР24).

По данным Татарстанстата, на начало января 2017 года в республике зарегистрировано 3076 сельских населённых пунктов. На начало января 2016 года их было 3077.

Помимо необходимости закрытия кладбищ в несуществующих деревнях, в Татарии возникла проблема базирования мест захоронения на землях сельскохозяйственного назначения. По закону в случае размещения кладбища их необходимо перевести в категорию промышленных земель. Из чуть более трёх тысяч кладбищ, имеющихся в республике, 1024 находятся именно на землях сельхозназначения, а ещё 1580 — на землях населённых пунктах.

По информации Министерства земельных и имущественных отношений РТ, только из пяти районов на сегодня получены пакеты документов, и лишь два постановления приняты по изменению категории земли — под кладбищами Буинского и Сабинского районов. Остальные пакеты документов вернули на доработку в администрации районов.

Муниципалитетам предстоит оформить документы на более чем 1 тыс. участков, большое число которых даже не поставлены на кадастровый учёт.