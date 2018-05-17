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В Кривом Роге рабочие требуют повысить зарплату до 1 тыс. евро

Общество

Сейчас зарплата рабочих – около 450 евро

Кривой Рог, Украина, 17 мая 2018, 13:34 — REGNUM  Работники железнодорожного цеха на предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог» объявили забастовку, заявил глава первичной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) в Кривом Роге Юрий Самойлов, сообщает 17 мая «Страна.ua».

По его словам, рабочий коллектив требует повысить зарплаты до 1 тыс. евро и обеспечить безопасные условия труда. На данный момент зарплата рабочих — порядка 14 тыс. гривен (453 евро). Забастовка парализовала почти всю работу на предприятии, так как без тепловозов ни один цех не может работать.

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Напомним, на Украине постоянно бастуют горнорабочие из-за задержек в выплатах заработной платы. Так, ранее шахтеры начали бастовать в Волынской области, где рабочим не платили с февраля 2018 года.

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