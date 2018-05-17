Турист в Ботсване снял на видео играющего с ногой леопарда

759, , 13:36 — REGNUM Попытавшийся снять ботинок с ноги туриста молодой леопард попал на видео. Ролик из Ботсваны оказался в распоряжении издания Daily Mail и был опубликован в YouTube.

На кадрах видно, как хищник выходит из леса, приближается к автомобилю, а затем предпринимает попытку лапой и мордой снять ботинок с ноги. После неудавшейся попытки зверь убегает в лес.

Как видно, зверь оказался вполне дружелюбным. Автор ролика пояснил, что испуга не было, так как леопард был похож на «большого котика».

Читайте ранее в этом сюжете: Полосатый конкурент: в грот пытались влезть тигр и леопард — видео