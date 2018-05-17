В 10 раз увеличится грантовая поддержка инициатив молодёжи в РФ

Москва, , 13:25 — REGNUM В 2018 году в России произошли большие изменения в системе грантовой поддержки. Объём финансирования грантового конкурса молодёжных инициатив увеличился в 10 раз по сравнению с 2017 годом. Об этом завил руководитель Росмолодёжи Алекандр Бугаев, сообщили в (Минобрнауки РФ.

По его словам, категории участников существенно расширились. Так, обладателями грантов могут стать не только простые гражадне, но и молодёжные и детские общественные объединения, вузы и молодёжные коллективы.

В 2018 году в различных конкурсах агентства приняли участие все регионы России. Также в этом году Росмолодёжь возобновляет всероссийский конкурс на лучшего работника в сфере государственной молодёжной политики.

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Как сообщало ИА REGNUM, бюджет «Грантового конкурса молодежных инициатив» в 2017 году составил 300 млн рублей. На конкурс поданы 2 611 заявок. Итог конкурса — 201 коллектив победителей.

Подробнее: Бюджет «Грантового конкурса молодежных инициатив» составил 300 млн рублей