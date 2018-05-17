Кличко попытался оправдаться за повышение цен на проезд в Киеве

Киев, , 13:23 — REGNUM Без повышения цен на проезд в Киеве невозможно будет поддерживать на должном уровне работу общественного транспорта, заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает 17 мая УНИАН.

По его словам, киевская администрация была «вынуждена» повысить тарифы на проезд в общественном транспорте, потому что себестоимость проезда гораздо выше, чем цены на билет. Кличко отметил, что у города не хватает водителей, поскольку зарплаты низкие, поэтому за все расплачиваться будут жители Киева.

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Напомним, ранее цены на проезд в Киеве поднялись до 8 гривен (19 рублей) с 4−5 гривен (10−12 рублей). Жители столицы выступили против, оформив соответствующую электронную петицию на сайте администрации.

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