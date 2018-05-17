«Убирайся в свой кишлак»: самому сильному человеку России нахамили на рынке

Челябинск, , 13:18 — REGNUM Актёра, рекордсмена книги рекордов Гиннеса и многократного обладателя титула «Самый сильный человек России» Эльбруса Нигматуллина с сыном едва не сбила машина на челябинском рынке. Об этом Нигматуллин написал на своей странице ВКонтакте.

По его словам, автомобиль неизвестного водителя упёрся ему бампером в бедро, женщина, сидевшая за рулём, выскочила из авто и закричала, чтобы он «убирался с пути, и забирал своего ребёнка». В конце прозвучала фраза «убирайся в свой кишлак». Актёр попросил на своей странице людей быть терпимей друг к другу.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2013 года мастеру спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, четырёхкратному победителю турнира «Самый сильный человек России» Эльбрусу Нигматуллину не удалось сдвинуть с места электропоезд общим весом 370 тонн. Электричка серии ЭД-4М находилась на уфимском железнодорожном вокзале.

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