В Белоруссии создают комиссии для выполнения декрета «о тунеядцах»

Минск, , 13:13 — REGNUM В Белоруссии на местах создают постоянно действующие комиссии, цель которых — предлагать работу для незанятых граждан, заявила министр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина Костевич, сообщает 17 мая «Беларусь сегодня».

По ее словам, для выполнения декрета №1 «О содействии занятости населения» министерство создает комиссии, которые работают над занятостью населения. Так, в первом квартале 2018 года в комиссии обратились более 3 тыс. человек, еще 90 тыс. обратились в службы занятости.

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Напомним, в Белоруссии действует так называемый «декрет о тунеядцах», который вводит определенные штрафы для трудоспособных, но не занятых граждан. К примеру, такие граждане должны платить полную оплату за ЖКХ услуги.

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