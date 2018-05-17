Четверг, 17 Мая 2018 года
12:38:24 МСК

В США оправдали мужчину, отсидевшего за убийство 17 лет

Общество

14-летний Джо Банн был арестован в 1991 году по подозрению в убийстве

Вашингтон, 17 мая 2018, 12:26 — REGNUM  В США оправдали мужчину, который отсидел 17 лет за убийство, сообщает телеканал PIX 11.

14-летний Джо Банн был арестован в 1991 году по подозрению в убийстве. Его освободили в 2009 году досрочно, однако он не оставлял попыток доказать в суде, что невиновен.

«>

Суд 16 мая принял решение о том, что мужчина действительно не совершал преступления, за которое был осужден. Судья Шандия Симпсон признала, что в деле против Банна ни о каком «правосудии» речь не шла.

После того, как с него сняли все обвинения, Банн расплакался в зале суда. На то, чтобы доказать свою невиновность, ему пришлось потратить 27 лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить