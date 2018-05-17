В США оправдали мужчину, отсидевшего за убийство 17 лет

Вашингтон, , 12:26 — REGNUM В США оправдали мужчину, который отсидел 17 лет за убийство, сообщает телеканал PIX 11.

14-летний Джо Банн был арестован в 1991 году по подозрению в убийстве. Его освободили в 2009 году досрочно, однако он не оставлял попыток доказать в суде, что невиновен.

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Суд 16 мая принял решение о том, что мужчина действительно не совершал преступления, за которое был осужден. Судья Шандия Симпсон признала, что в деле против Банна ни о каком «правосудии» речь не шла.

После того, как с него сняли все обвинения, Банн расплакался в зале суда. На то, чтобы доказать свою невиновность, ему пришлось потратить 27 лет.